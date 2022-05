SPECTACULOS! Zona de agrement lac se transformă: va avea parc pentru câini zone de picnic și pentru yoga sau pilates Municipalitatea are planuri mari pentru zona de agrement lac, lasata in paragina in ultimii ani. Aceasta se va transforma grație unui proiect de 10 milioane de lei, care presupune amenajarea unui parc pentru caini, piste de biciclete și chiar o zona pentru yoga, pilates sau jocuri de societate. Potrivit unui memoriu depus de Primaria Bistrița la Agenția pentru Protecția Mediului, zona lac MHC urmeaza sa se transforme total. Proiectul presupune inclusiv amenajarea unui pavilion multifuncțional cu sali care se preteaza pentru yoga, pilates, jocuri de societate, conferințe sau terapie prin mișcare:… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

