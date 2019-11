Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, joi, pe 14 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala mare de spectacole „Radu Beligan" de la Ateneul din Iasi vor rasuna melodii precum „Cele doua cuvinte", „Aici sunt banii dumneavoastra", „Ai inchis marea in ochi", „Mi-e dor si doare", „Cainele comunitar", „Jumatatea mea", „Criogenia Salveaza Romania"…

- Papagalul mut se joaca la Sala Mare! Spectacolul lui Nae Caranfil, Papagalul mut - Istorii aproape adevarate despre un spion aproape uitat se muta la Sala Mare. Spectacolul de autor a avut premiera la...

- Pentru romani, un factor care a mentinut, de facto, libertatea spiritului unui intreg popor a fost Radio Europa Libera. La 30 de ani de la caderea comunismului, Festivalul National de Teatru si Radio Europa Libera organizeaza sambata, 19 octombrie, de la 12.30, o intalnire istorica in Sala Mare a HUB-ului…

- Pe scena de la „Ateneul Național” din Iași, in perioada 8-13 octombrie 2019, spectatorii participa la cinci spectacole de teatru, pentru toate categoriile de varsta. Locurile sunt limitate. Spectacolele ruleaza dupa urmatorul program, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a „Ateneului Național”…

- In saptamana care urmeaza reprezentantii Teatrului ,,Sica Alexandrescu” din Brasov au pregati mai multe suprize brasovenilor si turistilor. Pe scena vor urca actori renumiti, care vor interpreta piese de exceptie. Astfel programul si piesele sunt urmatoarele: 4 OCTOMBRIE 2019, Ea și numai ea de Andrei…

- Biletele oferite pentru unele spectacole incluse in Festivalul de Teatru "Tragos", care a inceput joi seara la Tulcea, s-au terminat deja, a declarat, pentru AGERPRES, co-directorul festivalului, Cristi Naum. "Sunt cateva spectacole pentru care nu mai avem bilete. Pentru spectacolul 'Intoarcerea…

- Federația Romanilor de Pretutindeni și Primaria Municipiului Iași organizeaza proiecția filmului „Memento Amare” sambata, 28 septembrie, de la ora 17.00, in Sala Mare „Radu Beligan” a Ateneului Național din Iași. Intrarea este libera. Filmul realizat de Lavinia Simina va fi difuzat in premiera in Romania.…

- Inceputul stagiunii teatrale da startul turneului national al spectacolului „BabyBlues”, un spectacol creat dupa povesti adevarate despre experienta de a fi mama si care atinge un subiect delicat si prea putin discutat la noi: depresia post-natala si felul in care aceasta e tratata in societate.