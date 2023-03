Spectacol prietenesc Meciul organizat de catre Daniel Chirița, cu ocazia aniversarii zilei de naștere, care a opus o ”selecționata” Old-Boys Petrolul, foști jucatori ai Naționalei Romaniei și o echipa Naționala a Artiștilor, s-a incheiat cu victoria gazdelor, la fotbal (scor 6-5) și cu o petrecere in care, normal, artiștii au fost in prim-plan. A fost 6-5, pe teren, dupa golurile marcate de Cernat (2), Vali Badoi (2), Abaluța și Cl. Ionescu, respectiv Tavi Clonda, Schumacher, V. Yla și Marius Mitu – in contul artiștilor. Nuța, M.Bolohan, Vivi Rachita, Ionuț Parvu, P. Stoica, Badoi, S. Carabaș, F.Cernat, Mozacu, C.Bud,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

