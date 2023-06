Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cluj a fost impușcat in picior de polițiști, care il acuzau ca fura lemne. El a fugit de agenți, timp in care totul era filmat. Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/video/un-tanar-din-cluj-a-fost-impuscat-in-picior-de-politisti-care-il-acuzau-ca-fura-lemne-el-a-fost-filmat-in-timp-ce-fugea-de-ei-2375683…

- La data de 4 iunie 2023, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 34 de ani, din municipiul Botoșani, banuit de comiterea infracțiunilor de amenințare, furt calificat, tulburarea ordinii și liniștii publice. Din…

- De 9 Mai, Republica Vaslui, aflata sub comanda lui „gaspadin” Uzatu, a sarbatorit, alaturi de Putin, ziua cand armatele hitleriste au fost invinse de Mama Rusia, atat pe teritoriul Romaniei, cat si cel al Europei. Alaturi de marele general cu steaua rosie in frunte, cine credeti ca mai era pe stil vechi ?…

- Un tanar de 20 de ani s-a urcat miercuri in cabina de conducere a unei locomotive GFR din stația Medgidia și a pus-o in mișcare, scrie Club Feroviar. Miercuri dupa-amiaza, un tanar a intrat in cabina de conducere a unei locomotive remizate a GFR, a ridicat și conectat pantograful, dupa care a pus locomotiva…

- RAZBUNATOR… Un tanar din comuna Valeni a fost retinut 24 de ore de politistii vasluieni dupa ce a pornit un adevarat razboi cu fosta concubina, dar si cativa consateni. Gelos din cale afara si dornic sa se razbune, acesta a distrus masina fostei iubite, iar pe vecinii cu care se afla in conflict de…

- CASA DE PIATRA… Una dintre cele mai cunoscute soliste de muzica populara din noua generație a fost ceruta de soție in prima zi de Paște de catre un tanar politician. Este vorba despre Cosmina Adam, fosta solista a Orchestrei Rapsodia Vasluiului, dar și fosta asistenta la Acces Direct. Barbatul care…

- EROARE… Scandalul erorilor date de catre aparatele de testare a consumului de subtanțe interzise la volan se adancește tot mai mult. Chiar daca inclusiv polițiștii de la Rutiera au cerut inlocuirea acestora, deocamdata acest lucru nu s-a intamplat. In schimb, unii dintre vasluieni raman fara permis,…

- MOBILIZARE… Povestea trista a lui Ștefan Craciun, din satul Docaneasa, comuna Vinderei, un tanar care a plecat la lucru in Germania pentru un trai mai bun a sensibilizat comunitatea din Vinderei și nu numai. In timp ce era la lucru in Germania, pe parcursul a cinci zile, acesta a suferit trei AVC-uri.…