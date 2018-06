Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultura „Augustin Bena” va invita, duminica, la un nou concert extraordinar de muzica de camera, un eveniment in cadrul caruia iși vor da concursul unii dintre cei mai talentați tineri soliști din județul Alba. Evenimentul va avea loc duminica, 10 iunie, incepand…

- Timisoara se pregateste pentru o noua editie a indragitului Festival al Etniilor, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș duminica ... The post Stelu Enache, invitat la Festivalul Etniilor appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Apararii Naționale a declarat ca Timișoara ar putea gazdui un comandament NATO de trei stele in care ar urma sa fie mobilizați 400 de ofițeri. Mihai Fifor considera ca acest lucru ar duce la o dezvoltare a zonei. Timișoara se numara intre orașele in care ar putea fi organizat un comandament…

- Ansamblul folcloric studențesc „Junii Brasovului”, al Casei de Cultura a Studentilor din Brasov, va invita sa luați parte la un spectacol folcloric cu jocuri și cantece tradiționale romanești. Festivalul Folcloric Studențesc „Flori de Mai” va avea loc la Teatrul „Sica Alexandrescu”, joi, 10 mai, de…

- Concerte ale Orchestrei si Corului Fortelor Terestre Americane Stationate in Europa (The United States Army Europe Band & Chorus) vor avea loc in perioada 30 aprilie – 2 mai la Timisoara si Sibiu. Concertele sunt organizate de Ambasada Statelor Unite, in colaborare cu Filarmonica Banatul din Timisoara…

- Turneul Muzical National „Romania in sarbatoare“, dedicat Centenarului, va ajunge la Calarasi. Primaria Municipiului Calarasi, avand ca parteneri Consiliul Judetean Calarasi si Centrul Judetean de Cultura si Creatie, invita calarasenii in zilele de 4, 5 si 6 mai la spectacole de dans popular si alte…

- Caravana “Fii pregatit!” va poposi in Timișoara sambata, 14 aprilie, in Piața Libertații. Cursurile vor continua duminica, 15 aprilie, in orașul Faget, in Parcul Central din localitate. Programul cursurilor gratuite este intre 10:00 și 18:00, iar personalul ISU Banat le va explicat doritorilor care…

- Implinirea la 27 martie 2018 a 100 de ani de la momentul in care Sfatul Tarii de la Chisinau a votat unirea Basarabiei cu Romania, a oferit ocazia rememorarii acestui eveniment. Liceul Teoretic Teius in parteneriat cu Primaria, Biblioteca Oraseneasca, Casa de Cultura, Centrul de Informare Turistica…