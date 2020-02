Spectacol dedicat copiilor, la Opera Brașov Copiii sunt așteptați, miercuri, 19 februarie, de la ora 11.00, in Sala Operei, sa vizioneze spectacolul-lecție intitulat „Vitrina cu personaje”. Evenimentul se adreseaza, in special, elevilor cu varste intre 8 – 12 ani și iși propune sa-i familiarizeze pe cei mici cu genurile spectacolului muzical: opera, opereta și musicalul. ,,Don Pizzicato și Donna Pianina, posesorii unei vitrine magice din care intra și ies personaje celebre din opere, operete și musicaluri, prezinta copiilor fragmente din operele „Nunta lui Figaro” și „Flautul fermecat” de W. A. Mozart, „Barbierul din Sevilla” de G. Rossini,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

