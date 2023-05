Stiri pe aceeasi tema

- Gasca Zurli va sustine duminica, 14 mai, un spectacol de exceptie la Casa de Cultura a Sindicatelor din Satu Mare. Spectacolul va incepe la ora 15.00. “Pentru ca ne iubiți atat de mult, și am primit foarte multe mesaje, duminica ne vedem cu spectacolul numarul 2, de la ora 15:00, la Casa de Cultura…

- Miercuri, 10 mai, incepand cu ora 18, publicul careian a avut parte de un adevarat regal simfonic, oferit de Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare. Sub denumirea de Broadway Festival au fost interpretate de orchestra de suflatori și percuționiști melodii celebre, care au incantat spectatorii. Dirijorul…

- Miercuri, 10 mai 2023, de la ora 18.00, suflatorii Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, sub bagheta dirijorului Lorenzo Moroni și-au propus sa reproduca, pe scena Teatrului Municipal Carei, atmosfera spectacolelor de pe Broadway. Preț bilet: 30 lei. In program: My Fair Lady, The Phantom…

- Miercuri, 10 mai 2023, de la ora 18.00, suflatorii Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, sub bagheta dirijorului Lorenzo Moroni și-au propus sa reproduca, pe scena Teatrului Municipal Carei, atmosfera spectacolelor de pe Broadway. Preț bilet: 30 lei. In program: My Fair Lady, The Phantom…

- Satmarenii sunt invitati la o seara de opereta, in data de 27 aprilie alaturi de artiști consacrați ai domeniului. Biletul de intrare costa 42 de lei. Evenimentul va avea loc joi, de la ora 19.00, in sala Filarmonicii din Satu Mare. Dirijorul serii va fi FARKAS ROBERT, iar soliștii FISCHL MONIKA – soprana;…

- Cu prilejul zilei de 8 martie, Filarmonica „George Enescu” invita publicul la un spectacol extraordinar de muzica si poezie, Joc in oglinzi, realizat și interpretat de Ion Bogdan Ștefanescu, solist instrumentist al Filarmonicii „George Enescu”, pe care il vom regasi pe scena in mai multe ipostaze artistice:…

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Satu Mare organizeaza vineri, 3 martie 2023 – ora 14, la Filarmonica „Dinu Lipatti” Satu Mare, un eveniment educativ destinat elevilor de gimnaziu. Activitatea face parte din Campania județeana de prevenire…

- Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Satu Mare organizeaza vineri, 17 februarie, la ora 12.00, un eveniment educativ destinat elevilor de liceu. La intalnirea cu liceenii participa trupa “Improștim” și reprezentanți ai instituțiilor partenere. Acțiunea…