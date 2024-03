Spectacol de 8 Martie, Ziua Femeii – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cum este și tradițional pentru instituție, Palatul Copiilor din Timișoara, prin copiii de la cercurile sportive și artistice, a pregatit un program special dedicat Zilei Femeii. Elevii vor dansa, vor canta și vor susține multe momente artistice pentru mamele, surorile și bunicile care vor veni sa ii…

- Anual, la data de 8 Martie, se serbeaza Ziua Femeii, atat in Romania, cat și la nivel internațional. Aceasta zi este o ocazie perfecta pentru a oferi femeilor buchete deosebite de flori. Pentru a avea inspirație in ceea ce inseamna alegerea florilor pentru fiica, mama sau persoana iubita am discutat…

- Casa de Cultura din Mihai Viteazu va invita la un spectacol extraordinar organizat cu ocazia Zilei Femeii, miercuri, 8 Martie 2024, ora 15:00. Pregatiți-va pentru o dupa-amiaza magica, plina de muzica și dans, alaturi de talentații artiști ai comunei. Spectacolul va reuni soliștii Casei de Cultura,…

- Nimeni nu ma poate iubi mai mult, nimeni nu ma poate ințelege mai bine decat tine! Nimeni nu ma poate inspira mai mult, nimeni nu ma poate imbrațișa la fel de calduros ca tine, și rasul nimanui nu ma face mai fericit decat al tau. La mulți ani, mama!

- Retro Party Romania revine cu o noua ediție incendiara dedicata Zilei Femeii, Retro Party Pentru Ea. Vineri, 8 martie, Sala Polivalenta BT Arena va rasuna de hiturile care au facut senzație in ultimii ani. Super petrecerea e dedicata femeilor, iar concertele live vor fi susținute de artiști consacrați…

- Ziua Femeii va fi celebrata la Milexim printr-un spectacol cu indragitul interpret Ghița Munteanu, care este programat in 16 martie. ”Va invitam sa petreceți Ziua Internaționala a Femeii intr-un cadru elegant alaturi de indragitul interpret Ghița Munteanu! Milexim Ballroom se pregatește sa sarbatoreasca…