- In 11 sau 12 iunie, pe perioada evenimentului Alba Fest – 2022, albaiulienii și turiștii care vor ajunge in Capitala Marii Uniri se vor putea bucura de un spectacol de lumini cu drone. Municipiul Alba Iulia este interesat sa achiziționeze un spectacol de animație realizat cu minim 130 de drone luminoase.…

- Curtea de Apel București a condamnat, joi, societațile comerciale, in calitate de persoane juridice, Colectiv, clubul, și Golden Idea Firework, firma de artificii, la plata a cate 47.000 de lei statului, in total 94.000 de lei. Condamnare acestora s-a facut in calitatea firmelor de persoane juridice.…

- Bucuria caștigarii Cupei Romaniei la Rugby, dupa șase ani, a fost sarbatorita printr-un show special inițiat ad-hoc de sponsorul echipei, compania Fireshow. Cerul a fost colorat cu artificii ziua in amiaza mare chiar pe Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Show-ul pirotehnic…

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) va prezenta spectacole aeriene cu drone, nepoluante pentru mediul inconjurator, la festivitațile de deschidere și de incheiere a celei de-a XXIX-a ediții, care se va desfașura in perioada 24 iunie – 3 iulie 2022. Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu…

- Polonia intentioneaza sa achizitioneze drone MQ-9 Reaper din SUA printr-o procedura speciala, accelerata, si are in vedere si alte achizitii la o data ulterioara, in conditiile cresterii ingrijorarilor de securitate la trei saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Fii…

- Primii 293 de refugiați din Ucraina au avut ieri coridor verde pentru a zbura din Chișinau spre Frankfurt și Istanbul, iar peste cateva zile alte sute vor zbura spre Barcelona și Varșovia. Anunțul a fost facut de vicepremierul Andrei Spinu.