Spectacol baschetbalistic de gală Iubitorilor baschetului din Ploiesti vor avea un final de saptamana incarcat și interesant, clubul CSM Ploiești organizand, astazi și maine, prima editie a Cupei „CSM Petrolul Ploiesti”, un turneu amical la care vor participa CSA Steaua Bucuresti, CS Dinamo Bucuresti si CSO Voluntari. De remarcat ca, la acest ”patrulater”, accesul publicului este gratuit, un motiv in plus sa fiți prezenți la competitia care va avea loc in Sala Sporturilor Olimpia, dupa urmatorul program: Joi, ora 16.00 CS Dinamo Bucuresti – CSO Voluntari Joi, ora 18.00 CSM Petrolul Ploiesti – CSA Steaua Bucuresti Vineri, ora 16.00… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

