Specializări noi la UMF Iași: Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic și Audiologie și protezare auditivă Ca noutate, oferta educaționala numara doua specializari in plus: Cosmetica medicala și tehnologia produsului cosmetic (durata studiilor: 3 ani) și Audiologie și protezare auditiva (durata studiilor: 3 ani). Ambele sunt sub rezerva autorizarii provizorii a programului de catre ARACIS și publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior. „Pentru concursul de admitere din 2021 propunem doua specializari noi: Cosmetica medicala și tehnologia… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

