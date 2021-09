Specialiştii, prognoză NEAGRĂ pentru buzunarele românilor: când ajunge moneda Euro la 5 lei! BNR a anunțat luni, 27 septembrie 2021 noile cotații valutare. In prima zi a acestei saptamani, Euro are o valoare de 4,9488 lei, cu 0,0003 lei mai puțin decat cursul anunțat vineri, 24 septembrie, cand a fost cotat la 4,9491 lei. In schimb, dolarul american a inregistrat o valaore de 4,2297 lei, cu 0,0130 mai […] The post Specialistii, prognoza NEAGRA pentru buzunarele romanilor: cand ajunge moneda Euro la 5 lei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

