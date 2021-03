Stiri pe aceeasi tema

- Bancile înca domina sectorul financiar, însa acest lucru se va schimba în curând, viitorul fiind al companiilor fintech, au declarat reprezentanți ai celor doua domenii. "Chiar și înainte de criza Covid-19, mediul financiar evolua rapid datorita progreselor tehnologice."Citește…

- ​ Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține noi finanțari de capital de risc prin doua fonduri de investiții în valoare totala de 500 de milioane de euro, lansate pe continent. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Firmele de tehnologie din Europa Centrala și de Est vor putea obține noi investiții printr-un fond de venture capital de 70 de milioane de dolari, lansat marți de o firma de investiții cu sediul la Londra. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Antreprenorii români se pot înscrie online la un accelerator de afaceri prin care startup-urile europene ce dezvolta tehnlogii software as a service (SaaS) pot obține investiții de pâna la 55.000 de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Investitorii și finanțatorii cauta sa investeasca în proiecte antreprenoriale de producție, tehnologie și servicii pentru industria ospitalitații, iar prima ediție a acceleratorului HoReCa Business Accelerator, a generat pentru firmele participante finanțari și oferte de investiții de 410.000…

- ​Startup-urile europene care dezvolta tehnologii revoluționare în sectorul alimentar vor putea obține finanțari de capital de risc printr-un fond de 183 de milioane de euro lansat de o companie elvețiana de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Firma de investiții americana Madrona Ventures, care a finanțat companii de tehnologie ca Amazon și UiPath, a lansat doua noi fonduri, în valoare totala de peste 500 de milioane de dolari, din care va face investiții în startup-uri tech începând cu anul 2021. Citește…

- Bancii de investitii din intreaga lume au generat in acest an comisioane record in valoare de 124,5 miliarde de dolari, gratie companiilor care s-au grabit sa stranga lichiditati care sa le permita sa depaseasca pandemia de coronavirus, scrie Financial Times, potrivit Agerpres. In acest an,…