Dorin Valeriu Badulescu, secretar general adjunct PMP, critica dorința guvernanților de a mari fiscalitatea in unele sectoare. Acesta afirma ca masurile propuse de coaliția de guvernare lovesc direct in IMM-uri.

RansomHouse, un grup de hackeri relativ nou, pretinde ca a reusit sa intre in reteaua interna a Advanced Micro Devices (AMD) si sa copieze o mare cantitate de date.

Romania va inchide anul agricol 2021/2022 cu o productie stabila, care va aduce si un excedent de export, chiar daca nu va obtine cantitatile de cereale de anul trecut, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu.

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca va efectua, in perioada 20-21 iunie, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Vizita apare in contextul in care exista tensiuni intre PSD și PNL in privința unor teme economice. Cele doua partide nu reușesc sa cada la un acord in privința codului fiscal.

Senatorul american Robert Portman, care efectueaza sambata o vizita in Romania și s-a intalnit cu premierul Nicolae Ciuca, a declarat ca daca rusii vor castiga in razboiul din Ucraina, exista riscul sa treaca mai departe in Transnistria si Moldova sau chiar Romania, potrivit Agerpres.

Guvernul a aprobat, luni, un proiect de hotarare privind reorganizarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, document care prevede cresterea numarului de posturi de executie si de conducere, fiind infiintata si o directie generala privind implementarea Planului National de Redresare…

Specialiștii susțin ca epidemia de COVID-19 din Coreea de Nord ar putea provoca o criza sanitara majora. Virusul s-ar putea raspandi rapid, mai ales din cauza lipsei unui sistem medical funcțional, spun experții, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind incetarea raporturilor de serviciu ale chestorului principal de politie Bogdan-Mihail Ivanescu din Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Administratiei Prezidentiale.