Specialiștii avertizează. Regenerabilele produc mari perturbări în sistemul energetic Deși la nivelul UE se vorbește tot mai mult de inlocuirea capacitaților energiei convenționale cu fotovoltaice și eoliene, specialiștii din domeniu atrag atenția ca aceste regenerabile, foarte volatile și incerte, produc mari probleme in sistemele energetice. Fara capacitați de producție stabile, intr-un procent semnificativ, echilibrarea sistemului nu se va mai putea face. Politizarea excesiva a […] The post Specialiștii avertizeaza. Regenerabilele produc mari perturbari in sistemul energetic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

