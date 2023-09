Stiri pe aceeasi tema

- Marea Neagra va intra intr-un proces de evaporare accentuataPe masura ce se face tot mai simțit impactul incalzirii globale și al schimbarilor climatice, regiunea Marii Negre va inregistra o rata de evaporare crescuta, care ar putea depași volumul precipitațiilor in mai puțin de un deceniu, afectand…

- Un baietel in varsta de 8 ani din Romania s-a inecat, in apropiere de statiunea bulgareasca Elenite, intr-o zona in care nu sunt salvamari, potrivit politiei din Burgas, transmite Rador. Baiatul a intrat in mare cu mama si fratele sau mai mic. Valurile l-au tarat in larg pe copilul care se afla pe o…

- Ambasadorul Ucrainei la Belgrad, Volodimir Tolkaci, a declarat ca suspendarea participarii Rusiei la acordul de export de cereale prin Marea Neagra ar putea avantaja Serbia, deoarece „cerealele din Serbia, care au prețuri mai mari decat cele din Ucraina, și-ar putea gasi cumparatori", transmite BETA,…

- Statul brazilian Parana, cel mai mare producator de pasari din țara, a declarat marți stare de urgența sanitar-veterinara din cauza depistarii cazurilor de gripa aviara la pasarile salbatice, informeaza Rador.Aceasta masura vine dupa ce Ministerul Agriculturii din țara a indrumat statele sa ia o…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a onorat memoria eroilor ucraineni de pe Insula Serpilor, in cadrul unei vizite neanuntate in acest teritoriu din Marea Neagra - transmite Ukrinform, informeaza Rador.Sambata dimineata, Zelenski a publicat pe conturile sale de pe retelele sociale o inregistrare…

- Kremlinul a declarat ca nu a luat o decizie finala in privința acordului pentru transportul cerealelor prin Marea Neagra, care expira pe 17 iulie. Purtatorul de cuvant. Dmitri Peskov, a afirmat ca mai este timp ca Occidentul sa indeplineasca acele puncte ale ințelegerii care privesc Rusia, scrie Rador.Moscova…

- Guvernul a aprobat o Ordonanța de urgența prin care sunt introduse noi masuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public. Astfel, incepand cu data de 1 august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar, care efectueaza garzi in baza unui contract individual de munca cu timp parțial…

- Localurile care vand bauturi alcoolice minorilor vor putea fi sancționate atat cu amenzi, cat și cu suspendarea activitații, conform unei legi promulgate saptamana trecuta de catre președintele Klaus Iohannis.