SPECIAL. Familia victimei bătăii din ”Weekend”, mesaj către opinia publică mureșeană Un barbat in varsta de 30 de ani din localitatea Sancraiu de Mureș a fost batut, in data de 27 martie, in zona Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Ulterior, barbatul care era casatorit și tatal unei fetițe de 4 ani a decedat, in data de 2 aprilie, și a fost condus … Post-ul SPECIAL. Familia victimei bataii din "Weekend", mesaj catre opinia publica mureșeana apare prima data... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Redacția punctul.ro a decis inca din momentul publicarii articolului privind decesul unui tanar de 30 de ani la intrare in Complexul Murețul – Weekend ca nu va publica niciun fel de interpretari, luari de poziție sau nuanțe ale incidentului – pentru a nu interfera cu ancheta pe de o parte, dar și pentru…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din localitatea Sancraiu de Mureș a fost batut, in data de 27 martie, in zona Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Ulterior, barbatul care era casatorit și tatal unei fetițe de 4 ani a decedat, in data de 2 aprilie, și a fost condus … Post-ul Detalii…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din localitatea Sancraiu de Mureș a fost batut, in data de 27 martie, in zona Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Ulterior, barbatul care era casatorit și tatal unei fetițe de 4 ani a decedat, in data de 2 aprilie, și a fost condus … Post-ul Detalii…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din localitatea Sancraiu de Mureș a fost batut, in data de 27 martie, in zona Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Ulterior, barbatul care era casatorit și tatal unei fetițe de 4 ani a decedat, in data de 2 aprilie, și a fost condus … Post-ul Detalii…

- Si in acest sfarsit de saptamana, pe raza judetului nostru vor avea loc mai multe evenimente in spatiul public astfel ca jandarmii maramureseni vor executa misiuni specifice in cooperare cu celelalte institutii abilitate pentru ca aceste manifestari sa se desfasoare in conditii de siguranta. Sambata,…

- Reprezentantii societații Delgaz Grid SA Targu Mureș, titulara proiectului "Extindere conducta și 36 branșamente gaze naturale", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului…

- Doua echipe operative de procurori anticorupție au desfașurat marti noi controale la Primaria municipiului Targu Mureș la compartimentul Resurse umane și Achiziții. Procurorii DNA au fost preocupați, in prima speța, de detașarile de personal. Procurorii au mai fost interesați și de investițiile pentru…

- Reprezentanții Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș au anunțat marți, 1 februarie, ca terenurile de fotbal din incinta complexului sunt deszapezite și utilizabile. "Am deszapezit terenurile de fotbal, ca in funcție de condițiile meteorologice acestea sa poata fi folosite. Terenurile…