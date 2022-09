Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu explica intr-un podcast cum funcționeaza succesul in Romania, iar dupa spusele artistului, daca ești frumos, nu mai ai nevoie și de talent muzical. Aici a dat-o exemplu pe Antonia, despre care spune ca are concerte pentru ca este frumoasa, nu pentru ca are o megavoce.

- Asiana Peng reacționeaza dur dupa declarațiile facute chiar de mama sa. Femeia marturisea ca fiica sa a fost ceruta de soție de Luca Reghecampf și ca ar urma nunta, insa familia fiului de antrenor nu are bani sa faca acest mare eveniment. Acum, iubita lui Luca Reghecampf spune de fapt cum stau lucrurile.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța intr-un comunicat ca autoritațile romane au declarat ca persona non grata pe teritoriul Romaniei un reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București. Ambasada Rusiei a fost informata cu privire la decizia sus-menționata din dispoziția ministrului afacerilor…

- Iulia Salagean a dezvaluit identitatea persoanei cere ar harțui-o in mediul online, cu ajutorul unor conturi false. Fosta soție a lui Alex Bodi o acuza pe actuala iubita a afaceristului ca i-a trimis mesaje jignitoare, din „frustrare”. Iata ce a declarat blondina la Antena Stars!

- Gheorghe Gheorghiu a parasit America pentru o perioada. Intr-un interviu pentru Fanatik , el a declarat ca verile le petrece in Romania, canta pe litoral. Soția Gabriela, cea cu care s-a casatorit in toamna anului trecut, nu l-a insoțit, insa planuiește și ea sa vina in țara. „Gabriela, soția mea, inca…

- Ultimul raport al Comisiei Europene privind statul de drept arata numeroase probleme pe care le are Romania in sfera justitiei si a reglementarilor in zona mass-media, fiind transmis un set de recomandari pentru remedierea situatiei.

- Fostul premier Victor Ponta ia la mișto vizita facuta de Laura Codruța Koveși, șefa EPPO, la Chișinau. Ponta spune ca Koveși și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dau startul unei dosariade similare celei din Romania, dosariada in care lupta cu corupția e o poveste. Fii la curent…

- Una dintre cele mai mari artiste din Romania, Delia Matache, a aflat ca va avea o fetița, iar reacția ei este memorabila. Intrebata de atatea ori cand va deveni mama, jurata de la „iUmor” și-a uimit fanii intr-un story postat pe Instagram, noteaza click.ro. Dupa ce Delia a schimbat prefixul și a atins…