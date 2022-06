Spaţiul aerian elveţian „este închis până la noi ordine” din cauza unei defecţiuni informatice Spatiul aerian elvetian „este inchis pana la noi ordine” din cauza unei defectiuni informatice, a declarat miercuri serviciul de control al traficului aerian Skyguide intr-un comunicat, scrie AFP. „O defectiune tehnica a avut loc la Skyguide, serviciul elvetian de control al traficului aerian, la primele ore ale diminetii, motiv pentru care spatiul aerian elvetian a fost inchis traficului din motive de siguranta„, indica comunicatul de presa Skyguide. Compania nu a oferit nicio explicatie pentru motivele intreruperii, afirmand doar ca „aceasta inchidere a spatiului aerian se aplica… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spatiul aerian elvetian este inchis pana la noi ordine din cauza unei defectiuni informatice, a anuntat miercuri serviciul de control al traficului aerian Skyguide intr-un comunicat. ”O defectiune tehnica a avut loc la Skyguide, serviciul elvetian de control al traficului aerian, la primele ore ale…

- O problema tehnica la sistemul de control al traficului aerian a intrerupt decolarile și aterizarile pe aeroporturile elvețiene, a anunțat agenția Skyguide, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Linia 41 de tramvaie este blocata, de aproximativ 35 de minute (din jurul orei 11:30), pe Soseaua Virtutii, in statia Pod Ciurel, pe sensul spre Ghencea, din cauza deraierii unui tramvai, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti pe pagina de Twitter . Pentru preluarea fluxului de calatori de pe…

- ”Linia 41 – blocata pe Sos. Virtutii, in statia Pod Ciurel, pe sensul spre Ghencea. Cauza: deraiere”, a anuntat, duminica, pe Twitter, STB. Compania a precizat ca Linia 41 este blocata. ”Pentru preluarea fluxului de calatori de pe traseu, functioneaza o linie naveta de autobuze”, a mai transmis STB.…

- Una dintre cele mai mari fabrici de ingrașaminte cu azot din Marea Britanie, Ince, s-a inchis din cauza prețurilor record la gaze. Despre acest lucru transmite Noi.md, cu referire la declarația proprietarului companiei CF Fertilisers. Compania a precizat ca lucrarile ulterioare sunt imposibile din cauza…

- Zeci de detinuti din inchisoarea din Cremona din nordul Italiei au dat foc celulelor, protestand fata de retragerea unui medicament psihotrop care era administrat dependentilor de droguri si persoanelor cu tulburari psihice si care in inchisoare „era folosit ca moneda de schimb". Alarma a fost data…

- "Am inchis spațiul aerian pentru aeronavele militare rusești și chiar pentru aeronavele civile care zboara spre Siria. Am dat permisiunea pentru trei luni. Au avut permisiunea pana in aprilie", a declarat ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu in presa turca, citat de RIA Novosti.Potrivit acestuia, președintele…

- Draghi va calatori cu o delegatie care ii va include pe seful grupului energetic italian Eni, ministrul de Externe Luigi Di Maio si ministrul Tranzitiei Energetice Roberto Cingolani, a declarat o sursa guvernamentala. Italia, care isi asigura aproximativ 40% din importurile de gaze din Rusia, se straduieste…