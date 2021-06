Spațiile verzi de la Turda primesc o nouă înfățișare Recent au fost refacute spațiile verzi din zona Matrena dar și din fața spitalului municipal. Acestea sunt mai pline de culoare, begoniile sau pomișorii ornamentali dar și gazonul proaspat așternut... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

