- Pompieri militari din cadrul Punctului de Lucru Deda, Detașamentului Reghin, impreuna cu pompieri voluntari din cadrul SVSU Deda, Rușii Munti, Vatava intervin pentru stingerea unui incendiu la un adapost de animale in localitatea Dumbrava, comuna Vatava. Incendiul s-a extins la inca doua gospodarii,…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu au fost solicitați sa intervina joi, 9 iunie, in jurul orei 15.05, pentru a asigura masuri PSI in cazul producerii unui accident rutier intre un autoturism și un autocamion, pe strada Principala din localitatea Coasta Mare. "In urma impactului,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina sambata, 4 iunie, in jurul orei 16.25, la un incendiu produs la o terasa de pe strada Spitalului din municipiul Reghin. "In urma incendiului a ars rama de lemn a cladirii pe o suprafața de aproximativ un metru patrat…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 17 mai, in jurul orei 22.45, accident rutier produs pe strada Mihai Viteazu din municipiul Reghin. "Au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pompierii militari…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș impreuna cu pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Luduș au fost solicitați sa intervina vineri, 13 mai, in jurul orei 12.20, la un incendiu produs la o casa de pe strada Principala din localitatea Ozd. "In urma incendiului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina sambata, 7 mai, in jurul orei 23.47, la un accident rutier care a avut loc in municipiul Reghin, la ieșire spre localitatea Breaza. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații…

- Luni, 02 mai, in jurul orei 08:50, un incendiu s-a produs la o casa de locuit din localitatea Ghindari, strada Principala. Au intervenit de indata pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș impreuna cu pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Sovata și pompierii voluntari din cadrul…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș impreuna cu pompierii voluntari din cadrul SVSU Luduș au fost solicitați sa intervina duminica, 1 mai, in jurul orei 22.30, la un incendiu produs la un autoturism din localitatea Bogata, strada Principala. "In urma incendiului a ars in totalitate…