Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Cluj a fost agresat de doi tineri intr-un autocar DACOS pentru un loc. Nimeni nu a vrut sa intervina, iar șoferul nici nu a vrut sa cheme poliția pentru a nu pierde timp și pentru a ajunge la timp la destinație. „Duminica, 22 ianuarie, cand veneam spre Cluj-Napoca cu autocarul Dacos, de…

- Un clujean a fost luat la bataie intr-un autocar DACOS de doi tineri de etnie roma. Nimeni nu a intervenit, iar șoferul nu a chemat poliția, pe motiv ca ar fi pierdut timp și ar fi intarziat la destinație.”Duminica, 22 ianuarie, cand veneam spre Cluj-Napoca cu autocarul Dacos, de la 10:49, am urcat…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc vineri 6 ianuarie, in sensul giratoriu din zona Spitalului de Recuperare de pe strada Observatorului din Cluj-Napoca. La locul accidentului a intervenit Poliția și un echipaj de pe o ambulanța SAJ, dar din fericire in…

- Poliția a identificat un baiat gasit mort intr-o cutie in Philadelphia in urma cu 65 de ani ca fiind Joseph Augustus Zarelli, in varsta de patru ani, victima a ceea ce poliția spune ca este una dintre cele mai vechi omucideri nerezolvate din oraș.

- Conducerea IPJ Cluj a demarat o ancheta dupa ce in mediul online a aparut o filmare in care se vede cum doi polițisti au lovit cu picioarele un suspect aflat la pamant, incatușat, informeaza TVR. In imaginile din presa locala se vede cum unul dintre agenți il calca pe cap pe barbatul incatușat, dupa…

- Polițiștii clujeni au anunțat ca o femeie de 61 de ani a plecat de acasa in urma cu 2 zile și nu s-a mai intors. Familia a sesizat Poliția. „La data de 20 noiembrie a.c, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca TIRLEA PAULINA, in varsta de 61 de ani, din municipiul Cluj-Napoca,…

- Polițiștii Secției 7 de Poliție din Cluj-Napoca au prins un tanar de 27 de ani care a dat o spargere la o societatea comerciala din cartierul Someșeni. In urma activitaților investigative, polițiștii l-au identificat pe tanarul de 27 de ani, banuit de faptul ca, la data de 25 Octombrie, in intervalul…

- Peste 150 de cartușe din SUA au fost gasite in bagajul unui barbat, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Autoritatile cu atributii de control din cadrul Aeroportului International „Avram Iancu” de la Cluj-Napoca au depistat 152 de cartuse, calibru 22 mm si 38 mm, care erau ascunse…