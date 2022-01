Spargere la un depozit militar din Tecuci Bustul lui Ștefan cel Mare, o statuie din bronz, cu o greutate de o tona si jumatate, a disparut din depozitul militar din Tecuci. Autoritațile locale au depus o plangere penala in acest caz, transmite Antena 3. Opera a fost realizata de artistul Dan Mateescu si a fost evaluata la 90.000 de lei. Lucrarea a […] The post Spargere la un depozit militar din Tecuci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2004, Municipiul Tecuci a dispus realizarea bustului lui Ștefan cel Mare, lucrare care la acea vreme a costat 900 milioane de lei. Opera de arta a fost realizata de artistului tecucean Dan Mateescu.De atunci, toate incercarile de a-i gasi un loc unde sa fie amplasat in municipiul Tecuci au fost…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiunea pentru stagiul militar obligatoriu”, a afirmat Vasile Dincu,…

- Un profesor din Borșa, Maramureș, a fost batut cu ranga de un interlop. Atacatorul susține ca profesorul vindea droguri in școala, potrivit Antena 3. Profesorul se afla in propria mașina cand un individ l-a atacat cu o ranga, i-a spart mașina și l-a lovit de mai multe ori in zona capului, potrivit surselor…

- Trei adolescenți localitatea brasoveana Ticusu Vechi au ucis un om, cu topoarele, in noaptea de Revelion. Dupa savarșirea faptei, aceștia au anunțat crima intr-o postare incredibila, pe TikTok, conform Antena3. Cei doi frati si varul lor, toti trei minori, au mers, de Anul Nou, la vecinii lor. Vecinii…

- Consiliul Local Brașov a aprobat, vineri, tarife mai mari și o taxa speciala de utilizare a domeniului schiabil de catre firma Ana Teleferic, astfel incat turiștii care vor folosi transportul pe cablu in Poiana Brașov, vor plati mai mult cu procente cuprinse intre 10 și 20% fața de anul trecut. Primarul…

- Autoritatile franceze au detectat circa 11.000 de certificate verzi COVID-19 false in urma investigatiilor asupra retelelor care falsifica certificate de vaccinare, a anuntat, joi, ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, potrivit agentiei EFE. Intr-o declaratie acordata televiziunii publice France…

- Autoritatile sanitare din Noua Zeelanda au deschis o ancheta dupa ce un barbat s-ar fi vaccinat impotriva COVID-19 de pana la 10 ori intr-o zi, transmite agentia DPA citata de Agerpres. Se crede ca barbatul a fost platit pentru a se vaccina in numele altor persoane, a relatat sambata site-ul de stiri…

- O echipa de cercetatori romani a creat un test PCR care poate indica tulpina virusului SARS-CoV-2, dar și in ce stadiu este boala. Reușita medicala vine de la Iași, transmite Antena 3. Potrivit specialiștilor, noul tip de test PCR ii ajuta pe medici sa stabileasca ce tratament este mai bun pentru bolnavi.…