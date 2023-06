Stiri pe aceeasi tema

- Romania va incepe de maine campinatul european U21, iar prima partida pe care o vor disputa va fi impotriva Spaniei. In cadrul conferiței de presa, Emil Sandoi a ținut sa vorbeasca dupa ce Antonio Sefer a acuzat ca in cadrul lotului exista anumite interese vizavi de selecție. Acesta a evitat sa vina…

- Premierul Marcel Ciolacu a apreciat solidaritatea de care a dat dovada Romania fața de Ucraina, prin permiterea trecerii a 4,6 milioane de ucraineni pe teritoriul țarii noastre, de la inceputul razboiului, intr-un mesaj transmis de Ziua Internaționala a Refugiatului.

- Romanii au o cultura scazuta pentru investiții pe piața de capital și sunt reticenți la riscuri financiare. In general, in Romania, piața bursiera nu este un subiect de conversație trivial in familie, spre deosebire de SUA, de exemplu, ne-a explicat și Vlad Dicu, popular investor pe platforma de tranzacționare…

- Romanii au virat 16,9 miliarde de euro la Pilonul II de pensii administrate privat in 15 ani de funcționare a acestui sistem, iar caștigul obținut de fondurile de pensii, dupa scaderea comisioanelor de administrare este in prezent de 5 miliarde de euro, a anunțat marți APAPR, asociația care reprezinta…

- Mai sunt 28 de zile pana la debutul naționalei de tineret a Romaniei U21 la turneul final Euro 2023. Tricolorii lui Emil Sandoi vor susține primul meci din grupa contra Spaniei, pe 21 iunie, pe stadionul Steaua, de la ora 21:45. Naționala Romaniei U21 va evolua in grupa B, impotriva Spaniei, Ucrainei…

- Mai sunt 28 de zile pana la debutul naționalei de tineret a Romaniei U21 la turneul final Euro 2023. Tricolorii lui Emil Sandoi vor susține primul meci din grupa contra Spaniei, pe 21 iunie, pe stadionul Steaua, de la ora 21:45. Naționala Romaniei U21 va evolua in grupa B, impotriva Spaniei, Ucrainei…

- Cu cine voteaza romanii, daca duminica au loc alegeri. Un nou sondaj CURS arata care sunt preferințele romanilor Un nou sondaj CURS arata care este intenția de vot a cetațenilor romani, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, relateaza alba24.ro. Sondajul, dat publicitații duminica, 26 martie,…

- Naționala de fotbal U21 a Romaniei continua pregatirea pentru turneul final din 2023, gazduit de Romania și Georgia. Selecționata pregatita de Emil Sandoi va disputa in luna martie doua meciuri amicale impotriva selecționatelor similare din Portugalia și Germania.Tricolorii se vor duela cu Portugalia,…