Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva ore inainte ca Spania sa-si redeschida granitele pentru cetatenii europeni, premierul Pedro Sanchez a reamintit populatiei ca ramane vulnerabila la noul coronavirus si ca trebuie sa respecte masurile de protectie, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. ''Ramanem vulnerabili. Trebuie sa ramanem…

- In Estonia s-au raportat pana in prezent 1711 persoane infectate cu coronavirus și 55 de decese. In contextul in care aproximativ 20.000 de locuri de munca au fost afectate de inchiderea mall-urilor pe teritoriul țarii, oficialii din teritoriu lucreaza de mult timp la un plan pentru redeschiderea…

- Litoralul romanesc este gol, iar pierderea este a tuturor si se ridica undeva la 60 de milioane de euro, numai pentru perioada de 1 mai, este de parere Cristian Barhalescu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism pentru regiunea...

- Litoralul romanesc este gol, iar pierderea este a tuturor si se ridica undeva la 60 de milioane de euro, numai pentru perioada de 1 mai, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Cristian Barhalescu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism pentru regiunea sud-est. "Litoralul romanesc…

- Litoralul romanesc este gol, iar pierderea este a tuturor si se ridica undeva la 60 de milioane de euro, numai pentru perioada de 1 mai, a declarat vineri, pentru Agerpres, Cristian Barhalescu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism pentru regiunea sud-est.

- Litoralul romanesc este gol, iar pierderea este a tuturor si se ridica undeva la 60 de milioane de euro, numai pentru perioada de 1 mai, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Cristian Barhalescu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism pentru regiunea sud-est."Litoralul…

- Primaria Municipiului Calarasi a anuntat stadiul lucrarilor la reteaua de canalizare pluviala si menajera din Cartierul Magureni (PT + executie), proiect cu o valoare de 6.252.730 lei inclusiv TVA (aproximativ 1,3 milioane euro).

- Un cetațean roman a fost imobilizat și dus in arest, dupa ce s-a rastit la polițiști. Incidentul a avut loc, miercuri, in localitatea Aviles din Spania, iar la finalul ”ostilitaților” oamenii de ordine au fost aplaudați de la ferestre de cei care au asistat la intreaga scena, a notat El Comercio.Romanul…