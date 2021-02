Stiri pe aceeasi tema

- Primul sezon al serialului "Bridgerton", conceput pentru Netflix de Shonda Rhimes, creatoarea "Grey's Anatomy", a avut o lansare reusita. Potrivit platformei de streaming, 82 de milioane de conturi din lume au privit "cel putin 2 minute" din serial in 28 de zile de la lansarea online. Este…

- Frumoasa și inteligenta: Lena Georgescu spulbera toate stereotipurile existente despre jucatorii de șah. Nascuta la Berna din tata roman și mama elvețianca, a devenit cea mai buna jucatoare de șah din Elveția și spera ca, serialul de succes difuzat pe Netflix «The Queen’s Gambit» va crește apetitul…

- Omul a visat sa aiba mașini și a avut. Omul a dorit sa zboare și a zburat. Omul viseaza sa-și construiasca roboți și au aparut roboții. Acum sunt pe cale sa devina "partenerii noștri" de viața, de lucru și chiar de confruntare. In acest context a aparut jocul de șah cu calculatorul. Visul omenirii a…

- Serialul Bridgerton a detronat The Queen’s Gambit. E cel mai urmarit pe Netflix! In primele zile din 2021, Bridgerton este cel mai urmarit serial pe Netflix. A debutat pe data de 25 decembrie, chiar in ziua de Craciun, fiind vizionat de aproximativ 63 de milioane de oameni. A ocupat locul 1 in 76 de…

- Niciodata șahul nu a atins un nivel atat de ridicat și o vizibilitate atat de mare așa cum a avut-o in epoca marilor infruntari dintre cei doi jucatori sovietici. Un soi de batalie a titanilor - cu siguranța a doua dintre cele mai bune minți ale șahului modern. Șahul in epoca acelor confruntari Karpov…

- Una dintre noutatile de pe Netflix este miniseria The Queen’s Gambit, o produție proaspata si neașteptata, adaptare a lui Scott Frank dupa romanul omonim semnat de Walter Tevis ce a cucerit deja spectatorii si criticii. Nici nu stii in ce gen sa incadrezi serialul care este pe rand drama, poveste...…

- Netflix a anunțat ca miniseria “The Queen’s Gambit” a batut recordurile de audiența, pentru prima luna de la lansare. In același timp, intrebarea “Cum sa joci șah?” a atins cel mai mare nivel in cautarile Google din ultimii noua ani. Serialul a fost vizionat de 62 milioane de familii in primele 28 de…

- „The Queen’s Gambit„ de pe Netflix devine cea mai urmarita mini-serie produsa vreodata de platforma de streaming. Aceasta a primit recenzii foarte bune, avand pe Rotten Tomatoes un punctaj de 100%. De asemenea, și descarcarile de jocuri online de șah au crescut simțitor, iar profesioniștii spun ca jocul…