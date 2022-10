Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a caștigat cu greu meciul cu Celta Vigo, 1-0, dupa ce in finalul partidei a rezistat cu greu atacurilor adverse. Formația lui Xavi a caștigat cu emoții duelul de pe Camp Nou, iar acum se pregatește de meciurile cu Inter (miercuri, 22:00) și Real Madrid (duminica, 17:15). Barcelona, victorie…

- Cei 4 jucatori transferați in ultimele doua saptamani au fost trecuți pe lista celor cu drept de joc in play-off-ul Conference League, iar FCSB mai poate adauga jucatori pana cel tarziu miercuri seara, la miezul nopții. FCSB - Viking (Norvegia), turul play-off-ului din Conference League, este programat…

- France Football a publicat lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur 2022. Messi nu face parte din cei 30 de fotbaliști, pentru prima data din 2005, de cand argentinianul avea 18 ani. Leo a caștigat anul trecut al 7-lea Balon de Aur din cariera, record all-time. Nici colegul sau de la PSG,…

- Arieșul Mihai Viteazu a evoluat ieri, intr-o partida amicala, contra echipei secunde a celor de la CFR Cluj. Dan Petrescu, antrenorul vișiniilor, a trimis mai mulți jucatori de la prima echipa. Formația antrenata de Valentin Șandru a rezistat o ora, scorul fiind 0-2 dupa 60 de minute, clujenii reușind…

- FOTO: CSU Alba Iulia, reunire și campanie spectaculoasa de achiziții, cu 16 transferuri! Nume surpriza in lotul studenților Dupa doua saptamani de vacanța, nou-promovata CS Universitatea Alba Iulia s-a reunit la Galtiu, lotul avut la dispoziție de Mihai Manea fiind unul garnisit de jucatori inregimentați…

- FC Sevilla este la un pas de a realiza cel mai scump transfer din istoria clubului. Formația andaluza și FC Barcelona au ajuns la un acord pentru achiziția fundasului Jules Kounde de catre clubul catalan, in schimbul sumei fixe de 50 de milioane de euro, plus alte 10 milioane sub forma

- Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, a dat de pamant cu faliții din remiza cu „U” Cluj, 1-1: „Unii n-au ce cauta la Universitatea!”. Șapte jucatori au dezamagit la Mediaș, in frunte cu Vana, deja exclus din lot, și Campanu. Juveții sunt neinvinși in startul sezonului, 2-2 cu Sepsi, 1-1…

- Amenințarile cu bomba inregistrate in ultima vreme in Republica Moldova nu sunt deloc intamplatoare, spun procurorii de la Chișinau. Ele ar fi fost puse la cale de un grup de persoane dirijate din afara țarii care doresc sa provoace neliniște in randul populației, in contextul razboiului din Rusia,…