- Oportunitatea oferita de Facilitatea de Rezilienta si Redresare trebuie folosita la maxim, iar investitia in Romania este una "benefica" tuturor, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, care a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles, unde a avut intrevederi cu Ylva Johansson,…

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- Social democrații cer partidelor parlamentare sa iasa din logica "orgoliilor de partid" si sa colaboreze pentru realizarea unui Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) "viabil". PSD propune sa fie organizata în Parlament o dezbatere la care sa participe reprezentantii…

- Intrebat daca Romania va putea respecta termenul pentru prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta, presedintele a afirmat: ”Acest termen este orientativ, nu e ultimativ, Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si noi vom lucra pe PNRR pana cand va suficient de bun pentru…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a trimis Comisiei Europene toate componentele extinse din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul de resort Cristian Ghinea va discuta aplicat la Bruxelles in perioada 12-16 aprilie. „Toate tarile care au prezentat public…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta crede Daniel Toma, copreședintele USR PLUS Caraș-Severin despre Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care Romania va primi peste 30 de miliarde de euro pentru a finanța reforme structurale, ceea ce ar putea reprezenta o șansa și pentru localitațile din Caraș-Severin!…