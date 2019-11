Spania: Votul sancţiune împotriva partidelor tradiţionale ''Nu imi place Vox. Mereu am fost socialist, dar m-am saturat de toate partidele, pentru ca niciunul nu-si respecta promisiunile'', spune un alegator care a votat pentru formatiunea nationalista si anti-imigratie devenita in urma acestor alegeri a treia forta politica a Spaniei. Partidele traditionale, Partidul Popular (PP) si Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), ''fac totul pentru a ajunge la putere, pentru a-si umple buzunarele, dar nu actioneaza'', explica el. ''Inainte votam cu PP, dar m-a pacalit cu promisiuni pe care nu le-a respectat'', marturiseste un alt alegator. ''Unitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

