Spania: Un crocodil de Nil, de 250 de kilograme, este căutat în fluviul Duero Politia spaniola cauta un exemplar de crocodil de Nil de aproximativ 250 de kilograme, o specie periculoasa de apa dulce, care a fost observat în urma cu câteva zile în fluviul Duero, în dreptul provinciei Valladolid, în centrul tarii, transmite agenția EFE, citata de Agerpres.



Crocodilul are un metru si jumatate lungime si a fost vazut la sfârsitul saptamânii trecute de mai multe persoane, au declarat pentru EFE surse din politie.



Ulterior, un biolog a identificat în albia fluviului mai multe urme care ar putea apartine acestei reptile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

