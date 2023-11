Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii spanioli care s-au opus unui plan al amnistiei guvernului, pentru separatiștii catalani, s-au ciocnit cu poliția antirevolta miercuri seara (15 noiembrie) la Madrid, Spania, potrivit Reuters. Socialiștii din Spania au ajuns la un acord prin care separatiștii vor sprijini guvernul in schimbul…

- Conservatorii și reprezentanții sistemului judiciar spun ca pactul incheiat de liderul socialist cu separatiștii catalani, pentru menținerea la putere, submineaza statul de drept. Ei cer prin urmare intervenția UE, scriu Financial Times și The Guardian. Parlamentul spaniol a inceput miercuri o dezbatere…

- Partidul catalan separatist Junts a fost de acord sa-l susțina pe Sanchez, in schimbul unei legi care ofera amnistie tuturor celor implicați in referendumul eșuat din 2017 privind independența Cataloniei. Decizia ofera Spaniei un guvern, dupa luni de incertitudine, dar a fost atacata de opoziție și…

- Au fost lupte de strada azi-noapte in Madrid. Poliția a intrat in forta intr-un grup de cateva sute de manifestanți, printre care multe persoane in varsta și chiar copii, care protestau pașnic fața de amnistierea liderului separatist Carles Puigdemont.

- Mii de persoane sunt asteptate sa celebreze luni ziua nationala a Cataloniei, in contextul in care partidele separatiste din aceasta regiune par decise sa joace un rol important in formarea guvernului national de la Madrid, relateaza Reuters.

- Patru persoane si-au pierdut viata si trei au fost ranite, dupa ce au fost lovite de un tren de navetisti in timp ce traversau o linie de cale ferata in Catalonia, nord-estul Spaniei, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza AFP. Accidentul s-a produs cand un grup de sapte persoane incerca sa traverseze…

- Dreapta condusa de conservatorul Alberto Nunez Feijoo are aproape zero șanse de a forma guvernul, in vreme ce stanga lui Pedro Sanchez sta ceva mai bine, dar tot trebuie sa depașeasca un obstacol aparent insurmontabil, scrie Politico. Pe cine va desemna regele in funcția de premier? Regele Spaniei Felipe…