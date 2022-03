Spania sechestrează la Barcelona un iaht al unui oligarhului rus Serghei Cemezov, șeful Rostec Un iaht in valoare de aproape 128 de milioane de euro al unui oligarh rus a fost sechestrat luni la Barcelona (Spania) in cadrul sanctiunilor impotriva Rusiei dupa invadarea Ucrainei, a anuntat premierul spaniol, Pedro Sanchez, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

