- Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza agentiile AFP si EFE.

- O ambarcatiune care a plecat din Libia catre Europa a naufragiat cu aproximativ 90 de persoane la bord, iar aproximativ 30 de au fost salvate marti, în largul Tunisiei, a anuntat Ministerul tunisian al Apararii, conform News.ro.Peste 50 de persoane au fost date disparute, potrivit primelor…

- Autoritatile spaniole au expuzat marti 1.500 dintr-un total de aproximativ 6.000 de migranti care au intrat luni in enclava spaniola, iar in enclava vecina Melila au intrat marti 86 de migranti, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Aproximativ 6.000 de persoane” au intrat luni in Ceuta, situata…

- Guvernul spaniol a desfasurat trupe la Ceuta pentru a patrula la frontiera cu Marocul dupa ce mii de migranti au ajuns inot in enclava spaniola din nordul Africii, a anuntat marti o sursa din Ministerul de Interne, citata de Reuters. Soldatii vor patrula la frontiera impreuna cu politia spaniola.…

- Spania a incheiat un acord cu Marocul pentru a retrimite in tara de origine 100 de migranti care au ajuns duminica la Ceuta inotand, a anuntat marti prefectura enclavei spaniole, citata de AFP. "Expulzarile au inceput in aceasta dimineata" si vizeaza "intre 100 si 120" de persoane, toate "marocane"…