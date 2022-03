Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit incendiar de saptamana pentru nationala masculina de tenis a Romaniei, care intalneste echipa Spaniei, in barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Davis, programat pe zgura, la baza sportiva „Puente Romano Hotel Tennis Club” din Marbella. Tenismenul constantean Gabi Adrian Boitan…

- Nationala Romaniei va infrunta reprezentativa Spaniei, in barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Davis, programat la Marbella, in zilele de 4 si 5 martie. Meciurile vor avea loc pe zgura si vor fi gazduite de baza sportiva „Puente Romano Hotel Tennis Club”. Din echipa Romaniei fac parte…

- Roberto Bautista, Pablo Carreno, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich si Marcel Granollers sunt componentii echipei Spaniei pentru intalnirea de Cupa Davis cu Romania, care va avea loc la Marbella, in 4 si 5 martie, a anuntat Federatia Spaniola de Tenis, informeaza News.ro. Capitanul Sergi…

- Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreno, Marcel Granollers si Alejandro Davidovich vor reprezenta echipa Spaniei in meciul de Cupa Davis cu Romania, din barajul pentru calificarea la turneul final al competitiei, ce se va disputa la Marbella, in perioada 4-5 martie, a anuntat, joi, capitanul…

- Federatia Internationala de Tenis a anuntat, miercuri, 19 ianuarie, ca Marbella este orasul care va gazdui intalnirea din calificarile Cupei Davis, Spania - Romania, programata in zilele de 4 si 5 martie. „Meciurile vor avea loc pe zgura si vor fi gazduite de «Puente Romano Hotel Tennis Club»”, au precizat…

- Intalnirea dintre Spania si Romania din barajul pentru turneul final al Cupei Davis 2022 va avea loc, in 3 si 4 martie, la Marbella, pe zgura, informeaza mundodeportivo.es. Meciurile vor fi gazduite de Club Tenis Hotel Puente Romano. Alegerea forului spaniol va trebui aprobata de ITF.Cu…

- Romania va intalni Spania, cap de serie nr. 2, in calificarile Cupei Davis 2022, dupa cum s-a stabilit la tragerea la sorți efectuata la Madrid. Meciul va avea loc in zilele de 4 și 5 martie 2022, in deplasare, in condițiile in care ultima intalnire dintre cele doua echipe a avut loc in 2016, la Cluj-Napoca,…

- Romania va intalni Spania in barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Davis 2022, potrivit tragerii la sorti care a avut loc duminica la Madrid, scrie AFP, potrivit Agerpres. Partidele vor avea loc in Spania pe 4-5 martie. Faza finala a Cupei Davis de anul viitor va reuni 16 echipe,…