Spania: poliția a descoperit și confiscat două tone de cocaină de pe o ambarcaţiune cu pânze Agentia spaniola pentru taxe a comunicat ca Politia a confiscat doua tone de cocaina de pe o ambarcatiune cu panze, de pe ceea ce pare a fi o noua ruta de trafic, informeaza Rador. Valoarea capturii a fost estimata la 76 de milioane de dolari. Vasul de dimensiuni reduse a fost interceptat in dreptul coastei nordice a Spaniei, iar autoritatile au descris localizarea drept una iesita din comun. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au confiscat o cantitate record de 5,3 tone de cocaina in timpul unui transfer intre nave in apropierea coastelor sudice ale Siciliei, conform unui anunț facut de poliție vineri și citat de Reuters. Valoarea estimata a transportului de droguri este de aproximativ 850 de milioane…

- Autoritatile italiene au capturat 5,3 tone de cocaina in timpul unui transfer intre vase, in largul coastelor Siciliei, a anuntat vineri Garda Financiara printr-un comunicat preluat de Reuters.

- Autoritațile italiene au facut o captura record de 5,3 tone de cocaina care era transferata intre nave in largul coastei sudice a Siciliei, a anunțat vineri poliția, potrivit Reuters. Transportul are o valoare estimata la 850 de milioane de euro. Cinci persoane au fost arestate, au anunțat autoritațile…

- Polițiștii de la crima organizata au confiscat, in ultimele trei saptamani, 38 de kilograme de droguri, doar de la acțiunile efectuate la 13 festivaluri și concerte din toata țara. Toate drogurile proveneau din Spania și Olanda. De la inceputul acestei luni, polițiștii din cadrul structurilor de combatere…

- Ploile abundente au lovit joi, 6 iulie, orașul spaniol Zaragoza, iar strazile principale au fost inundate. O inregistrare video cu martori oculari a aratat oameni care priveau cum apa se scurge rapid pe o strada din Zaragoza și apa care inghite vehiculele. Ploi abundente cu grindina au fost vazute intr-o…

- Compania spaniola privata PLD Space a anulat in ultimul moment o lansare de test a rachetei sale spatiale reutilizabile Miura-1, sambata dimineața devreme, releva o transmisiune in direct pe internet. Lansarea de la Huelva, in sud-vestul Spaniei, a fost anulata dupa ce numaratoarea inversa a ajuns la…

- Balene ucigase au avariat serios o ambarcatiune, in largul coastelor sudice ale Spaniei, afirma serviciul local de salvare marina, acesta adaugandu-se zecilor de atacurile ale orcilor asupra navelor inregistrate in acest an in zona coastelor spaniole si portugheze, scrie Reuters. Joi, un grup de orci…

- Anul Capitalei Europene a Culturii aduce la Timisoara o sumedenie de oaspeti care, mai ales in la final de saptamana, atunci cand au loc si mai multe evenimente culturale, ocupa toate spatiile de cazare disponibile. In conditiile in care, sezonul estival este abia la inceput, asteptarile specialistilor…