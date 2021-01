Spania: Ninsoarea-record de la Madrid a produs pagube de 1,4 miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Filomena, cea mai puternica furtuna de iarna inregistrata in Spania din ultimii 50 de ani, a provocat daune de aproximativ 1,4 miliarde de euro in capitala Madrid, potrivit primarului Jose Luis Martinez Almeida, informeaza joi DPA și Agerpres.Edilul a indicat ca aceste cifre includ pierderile de venituri…

- Spania se confrunta cu ger napraznic, inregistrand temperaturi negative istorice de pana la -25,4 grade Celsius. Frigul a complicat și procesul de deszapezire in Madrid, acolo unde in continuare namețile blocheaza mai multe strazi. O mare parte din centrul si estul tarii este inca acoperita de zapada,…

- Guvernul spaniol va trimite convoaie cu vaccinul impotriva COVID-19 si alimente, duminica, in zonele ramase izolate din cauza furtunii Filomena, care a adus cea mai abundenta ninsoare din ultimele decenii in centrul Spaniei si a provocat moartea a patru persoane, relateaza Reuters. In zona…

- Patru persoane si-au pierdut viata in urma unei furtuni care a afectat Spania paralizand traficul si acoperind sambata capitala cu o cantitate atat de mare de zapada incat unii locuitori au schiat pe bulevardul Gran Via din Madrid, informeaza Reuters. Meteorologii au emis avertizari conform…

- Spania atinge un nou nivel record al datoriei publice, pe fondul pandemiei: 1,3 trilioane de euro sau 114% din PIB Banca Spaniei a anuntat vineri ca, la finele trimestrului al treilea din 2020, datoria publica era de 1.310 miliarde euro, echivalentul a 114,1% din PIB, un nivel ce nu a mai fost atins…

- Spania va investi pana in 2025 aproximativ 4,3 miliarde de euro in conectivitate si utilizarea tehnologiei 5G, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Guvernului, Maria Jesus Montero, dupa reuniunea saptamanala a cabinetului, transmite Reuters. Suma de 883 milioane de euro este deja inclusa…