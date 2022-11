Spania, măturată de ploi! Inundațiile puternice au paralizat aeroportul din Valencia / Străzile s-au transformat în râuri O furtuna puternica, urmata de inundații, a afectat traficul pe aeroportul din Valencia. Pista nu a mai fost operaționala cateva ore bune, dupa ce a fost lovita de un trasnet. „Pista aeroportului din Valencia nu mai este operationala dupa ce a fost lovita de un trasnet. Lucrari de reparatie vor incepe cat de curand posibil”, […] The post Spania, maturata de ploi! Inundațiile puternice au paralizat aeroportul din Valencia / Strazile s-au transformat in rauri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

