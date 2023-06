Spania, la temperaturi de peste 40 de grade Celsius Canicula ucide. Este mesajul trist al autoritaților spaniole, lansat recent, avand in vedere bilanțul deceselor provocate de temperaturile record din vara anului trecut și cele peste 40 de grade Celsius inregistrate in actualul sezon estival. Concret, anul trecut, in Spania, canicula a fost cauza directa a decesului a peste 350 de persoane. Din luna mai pana in august 2022, au fost inregistrate 157.580 de decese, cu 26.849 mai multe (+20,5%) comparativ cu 2019, an de referința din cauza pandemiei Covid-19, a anunțat Institutul Național de Statistica (INE) din Spania, intr-un raport. Dintre acestea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important in ultimele ore. Este alerta de canicula in toata țara. Astazi, in special in partea de sud si sud-est a țarii, valorile de temperaturi se vor situa frecvent intre 31 și 36 de grade Celsius.

- Romania va fi lovita de un val de canicula! Temperaturile vor ajunge si la peste 30 de grade in urmatoarele zile, insa nu scapam nici de ploi sau vijelii in unele zone ale tarii. Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat in direct la Antena 3 CNN, prognoza meteo in urmatoarele…

- Importurile de grau ale UE au explodat in sezonul 2022/2023, cu o crestere de 239%, in timp ce exporturile s-au marit cu doar 13%. Romania este in top, pe locul doi in ambele clasamente. La data de 21 mai anul curent, exporturile de grau moale ale UE in sezonul 2022/2023, inceput la 1 iulie 2022, au…

- Spania continentala a inregistrat joi un record absolut de temperatura pentru luna aprilie, cu 38,8 grade Celsius la Cordoba (sud), conform datelor provizorii publicate vineri de agentia spaniola de meteorologie (Aemet), relateaza vineri AFP.Aceasta temperatura, inregistrata la statia meteo de pe…

- Spania se confrunta de la mijlocul acestei saptamani cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Meteorologii anunța pentru urmatoarele zile 40 de grade Celsius, in mare parte din sudul Spaniei. Adica o vreme mai degraba specifica lunii iulie.

- In urmatoarele zile, vremea se va schimba radical in Romania, fiind așteptat un val de aer polar, din cauza caruia vom avea parte de temperaturi destul de scazute pentru aceasta perioada. Incepand de joi, insa, temperaturile vor crește, iar cu cat ne apropiem de weekend, vremea va fi destul de frumoasa…

- Astazi vremea va fi in general inchisa, iar in sud-vestul și centrul țarii ploile vor avea si caracter de aversa, insotite de descarcari electrice, unde cantitatile de apa vor depasi 15 l/mp.Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca vremea continua sa fie inchisa in toate regiunile țarii.…

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna februarie a acestui an, la minus 8.872 de persoane, numarul celor decedati fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, ieri, de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. In februarie…