Spania îndeamnă importatorii de gaz natural lichefiat să se diversifice departe de aprovizionarea cu Rusia Spania, cel mai mare cumparator european de gaze naturale lichefiate din Rusia, indeamna importatorii sa nu semneze noi contracte cu Moscova, deoarece incearca sa reduca legaturile in urma invaziei Ucrainei, anunța bnnbloomberg.ca. Importatorii de GNL din Spania au primit o scrisoare de la guvern prin care recomanda companiilor sa nu se inscrie la noi achiziții din Rusia, potrivit unor persoane care au cunoștințe in domeniu. Cererea guvernului spaniol nu este obligatorie, deoarece nu exista sancțiuni in vigoare și se refera doar la semnarea de noi contracte, potrivit oamenilor care au refuzat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

