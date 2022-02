Spania înăsprește pedepsele pentru maltratarea animalelor Stapanii abuzivi ai animalelor din Spania vor putea fi trimiși la inchisoare. De asemenea, in noua lege vanzarea animalelor in magazine va fi interzisa, iar gradinile zoologice și delfinariile vor fi transformate in centre de recuperare a animalelor salbatice. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezența animalelor de companie pe plajele din Romania nu va mai fi considerata contravenție din acest an. Accesul pe plaja al animalelor de companie se va face numai cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii…

- Pana la finalul anului 2021, Glovo, unul dintre cei mai importanți jucatori din lume pe zona de livrare din mai multe categorii, adauga pe harta sa opt țari noi și peste 510 orașe, ajungand, astfel, sa fie prezent in 25 de țari și 1.300 de orașe din intreaga lume. Echipa care sta in spatele acestui…

- Bulgaria, Letonia și Romania, țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mic salariu minim pe economie. Datele Eurostat Bulgaria, Letonia și Romania, țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mic salariu minim pe economie. Datele Eurostat La data de 1 ianuarie 2022, peste doua treimi din statele Uniunii…

- ​Selecționata Iranului a obținut joi calificarea la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal, dupa ce a învins acasa, cu scorul de 1-0, reprezentativa Irakului, în preliminariile asiatice ale competitiei.Unicul gol al partidei a fost înscris de Taremi, în minutul 48.Cu…

- In cateva zone rurale din Spania in noaptea de Sfantul Anton are loc ritualul de purificare a animalelor. Intr-un sat din provincia Avila, peste o suta de calareti si-au trecut armasarii prin foc pentru a primi binecuvantare si a avea sanatate in noul an.

- Animalul de companie a devenit o ființa din ce in ce mai importanta in viața oamenilor din Spania, se motiveaza in preocuparea oamenilor politici pentru acordarea unor drepturi acestor animale. Legea adoptata in decembrie anul trecut de deputați, cu o larga majoritate, presupune modificarea a trei norme…

- Spania a schimbat de anul acesta legislatia pentru animalele de companie astfel incat in cazul cuplurilor care se despart un judecator va hotari cu cine va ramane patrupedul, exact ca in cazul copiilor.

- Spania va lua in considerare bunastarea animalelor de companie in situația cuplurilor divorțate, intr-o schimbare legala prin care ofera acestora custodia comuna. Incepand cu data de 5 ianuarie, instanțele spaniole vor lua in considerare bunastarea unui animal de companie atunci cand cuplurile divorțeaza…