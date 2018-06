Stiri pe aceeasi tema

- Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, a pierdut apelul facut dupa ce a fost condamnat, in 2017, la sase ani si trei luni de inchisoare pentru frauda si evaziune fiscala si va sta in spatele gratiilor cinci ani si zece luni, potrivit presei spaniole.

- Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Spaniei, va merge la inchisoare pentru 5 ani și 10 luni. Tribunalul Suprem i-a redus cu 5 luni pedeapsa dictata de instanța regionala din Palma de Mallorca intr-un caz de corupție.

- Tribunalul Suprem spaniol l-a condamnat marti in apel pe Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea, la 5 ani si 10 luni de inchisoare pentru acuzatii de coruptie, reducand pedeapsa pronuntata in februarie, in prima instanta, de 6 ani si 3 luni de detentie, relateaza AFP, Reuters si EFE, citand…

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus sambata juramantul in fata regelui Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela, la periferia de nord-vest a Madridului, un scenariu pe care nimeni nu si-l imagina in urma cu doar cateva saptamani, succedandu-i lui Mariano Rajoy, inlaturat de la putere printr-o motiune…

- Justitia spaniola l-a trimis la inchisoare pe fostul trezorier al partidului aflt la putere in Spania, Luis Barcenas, condamnat la 33 de ani de detentie dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie, intr-un proces care obliga Guvernul sa infrunte o motiune de cenzura,

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters."A comparut calm si stapan pe…