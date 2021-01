Spania: Guvernul trimite convoaie cu vaccin şi alimente după ce o furtună de zăpadă a blocat mai multe drumuri Guvernul spaniol va trimite convoaie cu vaccinul impotriva COVID-19 si alimente, duminica, in zonele ramase izolate din cauza furtunii Filomena, care a adus cea mai abundenta ninsoare din ultimele decenii in centrul Spaniei si a provocat moartea a patru persoane, relateaza Reuters.



In zona Madridului, salvatorii au intervenit in cazul a circa 1.500 de persoane ramase blocate in masini, in timp ce politia a intrerupt o ampla bataie cu bulgari de zapada. Autoritatile au facut apel la locuitori sa ramana in case pentru a evita riscul producerii accidentelor si raspandirea coronavirusului.

