Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce luni a fost prezentat manifestul noii miscari in cadrul unei ceremonii desfasurate la Barcelona, 3.500 de oameni au aderat imediat, iar pana marti dimineata numarul membrilor a ajuns la 13.000, potrivit unor politicieni separatisti catalani.Miscarea a fost fondata de fostul lider…

- Cancelarul german Angela Merkel incearca sa convoace o o intalnire cu Grecia, Italia si Austria pentru a discuta despre problema imigratiei inaintea unui summit UE din 28-29 iunie, scrie Reuters, citand ziarul german Bild, potrivit News.ro . „Inca nu am ajuns la un acord, suntem in faza pregatirilor.…

- Noul sef de guvern spaniol Pedro Sanchez, propulsat la putere de o alianta nesigura de partide rivale, depunea eforturi duminica pentru formarea unui guvern minoritar, despre care un consilier apropiat a afirmat ca el nu va include niciun ministru al stangii radicale Podemos, relateaza Agerpres citand…

- Noul sef de guvern spaniol Pedro Sanchez, propulsat la putere de o alianta nesigura de partide rivale, depunea eforturi duminica pentru formarea unui guvern minoritar, despre care un consilier apropiat a afirmat ca el nu va include nici un ministru al stangii radicale Podemos, relateaza agentia Reuters.…

- Premierul Mariano Rajoy a fost demis de parlamentul spaniol, vineri dimineața, in urma unei moțiuni de cenzura inițiate de socialiști. Pedro Sanchez devine noul prim-ministru al Spaniei, scrie Reuters. Moțiunea impotriva lui Rajoy, cel care a condus Executivul spaniol din 2011, a fost depusa de socialiștii…

- Deficitul bugetar a urcat la 6 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, in primele patru luni ale anului 2018, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante. Mai exact, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 6,05 miliarde lei. In aceeasi perioada din 2017,exista un excedent bugetar…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat vineri ca nu va convoca alegeri anticipate dupa ce opozitia socialista si Partidul Ciudadanos au amenintat ca vor da jos guvernul la o zi dupa condamnarea Partidului Popular (PP, de dreapta, la putere) intr-un spectaculos dosar de coruptie, relateaza Reuters.…

- Politicienii secesionisti din Catalonia il sustin din nou pe Carles Puigdemont ca sef al guvernului provincial, in ciuda avertismentelor Madridului, informeaza Reuters. Puigdemont se afla la Berlin, in asteptarea unei decizii a justitiei germane privind extradarea sa in Spania, iar sambata…