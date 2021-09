Spania: Furtuni și inundații de proporții Ploile torențiale au cuprins mai multe zone ale Spaniei și au provocat inundații in mai multe orașe. Cateva drumuri și linii de cale ferata au fost inchise și mii de locuințe au ramas in bezna. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O companie spaniola a conceput un sistem prin intermediul caruia poate fi extrasa apa potabila din aer pentru aprovizionarea regiunilor aride, in care oamenii au nevoie disperata de aceasta, informeaza Reuters miercuri. ''Scopul este de a ajuta oamenii", a declarat Enrique Veiga, inginerul in…

- Ploile torentiale si furtunile au afectat sud-estul Angliei duminica seara. Transportul a fost perturbat, relateaza AFP. „Serviciile de salvare se confrunta cu inundatii importante in intreaga capitala britanica”, a anuntat pe Twitter primarul Londrei Sadiq Khan. Mersul autobuzelor, metroului si trenului…

- Ministrul sanatatii al guvernului din Madrid, Carolina Darias, a declarat ca Spania ia in calcul sa administreze o a treia doza a vaccinului anti-Covid-19. Acesta s-a alaturat astfel discuțiilor privind necesitatea unei doze suplimentare, in contextul apariției variantei Delta. Peste jumatate din populatia…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei, fara mai multe piese de baza, a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 27-20 (15-8), sambata, la Puerto de Sagunto, intr-un meci de pregatire. Ibericele, care vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au dominat jocul si au castigat…

- Spania il iubește pe Pedri, puștiul de 18 ani de la Barcelona, care a reușit in numai zece luni sa fie de neinlocuit. Toți antrenorii vor sa-l aiba in echipa, iar el vrea sa joace permanent: „Eu nu obosesc niciodata”. Ce ascensiune, Pedri! Totul, peste noapte! Pe 27 septembrie 2020, debuta la Barcelona,…

- Socialistii aflati la guvernare in Spania nu vor accepta niciodata un referendum privind autodeterminarea in Catalonia, o revendicare centrala a separatistilor catalani cu care Madridul urmeaza sa reia negocierile in septembrie, a declarat miercuri premierul spaniol, Pedro Sanchez.

- Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei a participat joi, 24 iunie 2021, la hramul parohiei romanești din Lerida, Spania. Copii școlii parohiale nu au uitat ca este Ziua Iei și au participat la slujba in port popular romanesc. La final au susținut un moment artistic cu poezii și cantece,…

- In a doua repriza a meciului dintre Spania și Polonia, ibericii au primit penalty la un fault asupra lui Gerard Moreno (29 de ani). In minutul 56, atacantul lui Villarreal a fost calcat pe glezna de mijlocașul Jakub Moder, intr-o demonstrație de neglijența. Penalty pentru Spania la faultul asupra lui…