Fostul vicepremier al guvernului spaniol, Soraya Saenz de Santamaria, si un politician in ascensiune, Pablo Casado, s-au clasat joi pe primele doua locuri in turul intai al alegerilor primare pentru desemnarea succesorul lui Mariano Rajoy la conducerea Partidului Popular (PP), transmite AFP.



Conform rezultatelor oficiale, Soraya Saenz de Santamaria, in varsta de 47 de ani, s-a situat pe primul loc, in fata lui Pablo Casado, 37 de ani, actual vicesecretar general responsabil cu comunicarea al PP.



Cotata printre favoriti, Maria Dolores de Cospedal, fost ministru al apararii…