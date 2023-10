Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 și Armenia U21 se infrunta astazi, de la ora 20:30, in runda secunda a grupei E preliminare pentru Campionatul European din 2025. Meciul este programat pe stadionul din Giulești, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena. Romania U21 - Armenia U21, live de la 20:30 Click AICI…

- Reprezentativa Spaniei va fi privata de Nico Williams si Alejandro Balde la meciul cu Norvegia, programat duminica, in preliminariile Campionatului European din 2024, informeaza AFP.Selectionerul Luis de la Fuente l-a chemat la lot pe Alfonso Pedrazza (Villarreal) in locul lui Balde, accidentat in…

- Echipa nationala a Spaniei a invins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa nationala a Scotiei, in grupa A a calificarilor pentru Euro 2024. In cadrul grupei E, Albania a dispus de Cehia cu 3-0, informeaza news.ro.Spania a dominat meciul cu Scotia, dar a marcat tarziu, in ciuda ocaziilor lui…

- Federația de Fotbal a Spaniei a fost percheziționata de poliție, in timp ce investigațiile continua cu privire la ceea ce un tribunal din Barcelona numește o „posibila corupție sistemica” in cadrul comisiei de arbitraj spaniole, potrivit Reuters. Poliția a percheziționat joi (28 septembrie) birourile…

- Dupa ce s-a accidentat in timpul victoriei Spaniei cu 7-1 in fata Georgiei, Marco Asensio este indisponibil pentru meciul de marti cu Cipru, din preliminariile Euro 2024, potrivit news.ro.De asemenea, nici Dani Olmo, de la RB Leipzig, nu va evolua cu Cipru."Prezenta lor impotriva Ciprului…

- Selectionerul nationalei masculine a Spaniei, Luis de la Fuente, a incercat joi sa evite intrebarile legate de scandalul declansat de sarutul nedorit al presedintelui federatiei de fotbal, Luis Rubiales, asupra jucatoarei Jenni Hermoso, dupa victoria de la Cupa Mondiala feminina, relateaza Reuters.Inainte…

- Fosta jucatoare a echipei FC Barcelona, Montse Tome, a devenit la 41 de ani prima femeie numita la carma echipei feminine de fotbal a Spaniei, in locul lui Jorge Vilda, care a fost demis marti, a anuntat Federatia spaniola de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres."Federatia regala spaniola de…

- FC Barcelona a obtinut prima sa victorie in actuala editie a campionatului de fotbal al Spaniei, 2-0 cu Cadiz, duminica, pe teren propriu, in etapa a doua, potrivit Agerpres.Victoria catalanilor s-a conturat tarziu, prin golurile marcate de Pedri (82) si Ferran Torres (90+4). In alt meci desfasurat…