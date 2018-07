Spania cere o soluţie europeană, după ce a primit 1200 de migranţi în două zile Ministrul de externe al Spaniei, Fernando Grande-Marlaska, a cerut sambata o solutie europeana la problema imigratiei, dupa ce garda de coasta spaniola a salvat de pe mare peste 1200 de migranti in ultimele doua zile, informeaza AFP. Presa din Spania a difuzat sambata seara imagini cu grupuri de migranti africani care au debarcat in ultimele zile direct pe plaje turistice. "Am venit sa vedem pe teren problemele existente; problema imigratiei, care este o problema a Europei, care necesita o solutie europeana", a spus Grande-Marlaska la Cadiz, in sudul Spaniei, potrivit unei inregistrari transmise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spațiul european Schengen de libera circulație a persoanelor "incepe sa dispara" sub presiunea imigrației, a afirmat duminica ministrul spaniol de Externe, socialistul Josep Borrell, intr-un interviu acordat cotidianului El Pais, transmite AFP.

- Guvernul italian a refuzat vineri sa aprobe acostarea unei nave umanitare specializata in salvarea de migranti, fiind al treilea refuz de acest gen in decurs de o luna, care a intervenit la numai cateva ore dupa incheierea summitului tensionat al Consiliului European pe problema migratiei,…

- Peste 600 de migranti, dintr un total de 616 aflati la bordul a 20 de ambarcatiuni, au fost salvati in cursul zilei de luni in largul Spaniei, au precizat luni serviciile spaniole de salvare pe mare pe contul lor de Twitter, informeaza AFP.In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate in 18…

- Peste 600 de migranti, dintr-un total de 616 aflati la bordul a 20 de ambarcatiuni, au fost salvati in cursul zilei de luni in largul Spaniei, au precizat luni serviciile spaniole de salvare pe mare pe contul lor de Twitter, informeaza AFP. In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate…

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini a sugerat miercuri ca Spania sa primeasca urmatoarele patru nave care transporta migranti salvati in largul Libiei, deoarece, afirma el, Spania nu si-a respectat promisiunile cu privire la primirea de migranti in trecut, relateaza AFP.

- Guvernul spaniol, care a acceptat sa primeasca 629 de migranti salvati de nava Aquarius, nu are nicio problema cu Italia sau cu Franta, cele doua tari aflandu-se in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a criticat ''cinismul'' si ''iresponsabilitatea''…

- Un pasager britanic a cazut dintr-un avion pe un aeroport din Turcia și a decedat. Incidentul a avut loc marți dimineața, pe aeroportul din Dalaman din sud-vestul țarii, scrie The Telegraph. Presa locala a relatat ca personalul aeronavei incerca sa-l dea jos pe barbat din avion in momentul in care a…