Primele alegeri regionale din Spania de la debutul pandemiei au loc duminica in nord, in Tara Bascilor si Galicia, in contextul in care noi focare de coronavirus au aparut recent in tara, unele chiar in aceste zone, relateaza AFP si dpa. In total, aproape 4,5 milioane de electori sunt chemati sa reinnoiasca parlamentele celor doua regiuni. Alegatorii infectati cu coronavirus nu au dreptul sa ia parte la scrutin, ceea ce inseamna in jur de 420 de persoane, au anuntat autoritatile locale, o decizie considerata de experti ca neconstitutionala. Imaginile difuzate de televiziunea publica arata alegatori…