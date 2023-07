Stiri pe aceeasi tema

- Spania preia de astazi și pana la 31 decembrie președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene și și-a detaliat cele patru direcții prioritare. Printre altele, aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen este trecuta in varianta extinsa a programului de președinție. Incepand de pe 1 iulie,…

- Spania preia președinția Consiliului Uniunii Europene: Temepe pe care le are de rezolvat in mandatSpania preia, sambata, președinția Consiliului Uniunii Europene și are multe de rezolvat in perioada in care va conduce Europa: pactul european privind migratia, regulile privind datoria si reducerea…

- Comandantul-sef al Fortelor Armate din Ucraina, Valeri Zalujnii, i-a comunicat miercuri seara, telefonic, sefului Statului Major Interarme al SUA, Mark Milley, ca Ucraina a reusit sa preia "initiativa strategica" in teatrele de operatiuni.

- Misiunea africana de mediere in conflictul militar din Ucraina a pledat sambata la convorbirile cu Vladimir Putin pentru incetarea razboiului din Ucraina, prezentand un set de propuneri considerate ”foarte dificil de a fi puse in aplicare” de catre Kremlin, exact a doua zi dupa ce, la Kiev, Volodimir…

- Suedia, care detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a afirmat, joi, ca este pregatita sa inscrie grupului paramilitar rus Wagner, acuzat de incalcari ale drepturilor omului in Ucraina si Africa, pe lista UE a organizațiilor teroriste.

- La fel ca Slovacia și Polonia, Ungaria a decis interzicerea importurilor de cereale și de alte produse alimentare provenite din Ucraina. Pentru agricultorii din Ungaria, interzicerea importurilor, dar și ajutoarele venite de la Comisia europeana (care saptamana trecuta a anunțat deblocarea altor 100…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, a criticat luni Brazilia catalogand-o „ecoul propagandei ruse și chineze”. Raspunzand la intrebarea legata de afirmația lui John Kirby, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a spus: „Am aflat ca demnitarul…

- Analiza Allianz Trade Romania a fost un performer in randul economiilor emergente, deși perioadele de supraincalzire economica au provocat uneori ingrijorare. Media anuala reala a creșterii PIB-ului a fost +3,8% in ultimii 20 de ani, mult peste mediile statelor membre ale Uniunii Europene. Cu toate…