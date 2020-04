Spania a examinat planul SUA pentru Venezuela şi solicită negocieri Guvernul spaniol a "examinat cu interes" propunerea SUA pentru o tranzitie democratica in Venezuela, dar insista asupra sprijinului sau pentru o negociere intre venezueleni, pentru care solicita un "efort special de unitate, generozitate si solidaritate", informeaza EFE. Intr-un comunicat de presa dat publicitatii joi, ministerul de externe evidentiaza ca Spania a insistat in mod constant asupra necesitatii de reluare a "eforturilor de negociere". Planul prezentat de SUA intr-un articol aparut marti in publicatia Wall Street Journal propune crearea unui Consiliu de stat care sa serveasca drept… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

